В Кольчугино Госветинспекция обязала жительницу показать питомцев специалисту.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции, в Кольчугино жители подали коллективную жалобу на соседку в Госветинспекцию. Надзорное ведомство отреагировало на обращение и потребовало предоставить животных для ветеринарного осмотра. Письма получены не были, а требования не выполнены.Две кошки и собака, предположительно, были заражены общими для человека и животных болезнями. На заседание суда ответчик не явилась, а потому заочно было принято решение об обязательном предоставлении доступа в квартиру для осмотра животных.