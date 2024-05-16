Перед судом предстанет 29-летняя жительница Ковровского района.

Перед судом предстанет 29-летняя жительница Ковровского района. Девушку обвиняют в краже косметики из городского магазина. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители выяснили, что гражданка похитила в торговой точке тушь, тени, карандаши для глаз, помады и прочие косметические товары. Причинённый ущерб превысил 17 тыс. рублей.Девушку задержали, и она сразу во всём призналась и отдала украденное добро.В настоящий момент уголовное дело в отношении жительницы Коврова передано в суд.