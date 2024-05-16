Перед судом предстанет 41-летний житель Мурома.

Перед судом предстанет 41-летний житель Мурома. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Инцидент произошёл в феврале в деревне Пестенькино. Правоохранители выяснили, что мужчина был пьян и поссорился с племянницей. Мать обвиняемого попыталась остановить скандал и выставила сына за порог.На улице мужчина решил повредить автомобиль племянницы. Мать попыталась этому помешать, но сын ударил её ногой в живот. В результате женщина получила тупую травму живота.В настоящий момент уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.