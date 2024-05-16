Обвиняемый пытался доказать, что, нанося ножевые ранения он пытался самообороняться.

По информации объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции, двое жителей Мурома повздорили во время совместного распития алкоголя. Конфликт перерос в драку, и хозяин квартиры для усмирения оппонента воспользовался двумя ножами и топором. По данным следствия обвиняемый нанёс около 30 ударов в голову и тело.Тело пострадавшего пролежало в квартире трое суток. Обвиняемый ожидал возвращение сына из армии, чтобы тот был свидетелем в его пользу. В полицию об убийстве фигурант сообщил сам, заявив, что оборонялся.Версия самообороны была опровергнута экспертизой. Как уточняют в управлении Следственного комитета по Владимирской области, суд назначил наказание в виде девяти лет в колонии строгого режима.