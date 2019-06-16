Модель Анастасия Решетова готовится к рождению малыша. Возлюбленная хип-хоп-артиста Тимати отправилась отдыхать на остров.

Модель Анастасия Решетова готовится к рождению малыша. Возлюбленная хип-хоп-артиста Тимати отправилась отдыхать на остров.Несколько часов назад манекенщица разместила в Stories видеозапись, сделанную во время отдыха. В кадре можно увидеть песок и высокие пальмы. "Долгожданная встреча с океаном", – похвасталась своим подписчикам звезда.После публикации видеозаписи многие поклонники стали гадать, почему беременная женщина спешно покинула Россию. Некоторые пользователи предположили, что звезда планирует родить ребенка в зарубежной клинике, и потому решила заранее подготовиться к новым условиям.Материал дополняется.