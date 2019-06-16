После заявлений Лондона о причастности Тегерана к инциденту с танкерами в Оманском заливе посла Великобритании Джереми Ханта вызвали в МИД Ирана.

После заявлений Лондона о причастности Тегерана к инциденту с танкерами в Оманском заливе посла Великобритании Джереми Ханта вызвали в МИД Ирана.Ханту выразили решительный протест.В заявлении британского МИД сообщалось, что Лондон не сомневается в нападении Ирана на нефтяные танкеры. Кроме того, справедливой британским властям представляется и оценка Госдепартамента США, согласно которой за этими атаками стоит Иран.13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после возможной атаки произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность на Иран, Великобритания и Саудовская Аравия поддержали. Иран обвинения решительно отверг, передает ТАСС.