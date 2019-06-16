В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.
В подмосковном Королеве на крыше одного из цехов Центрального научно-исследовательского института машиностроения случился пожар.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Однако в 20.02 открытое горение было ликвидировано.
Пожар не помешал работе российского Центра управления полетами. Собственности ГК "Роскосмос" ничего не угрожало.
Благодаря усилиям сотрудников МЧС никто не пострадал, передает ТАСС.