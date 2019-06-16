В Сомали не менее девяти человек погибли и 25 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Могадишо.

В Сомали не менее девяти человек погибли и 25 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля в столице Могадишо. Такие данные сообщило агентство Xinhua, ссылаясь на правоохранителей.Ранее СМИ сообщали о восьми погибших и 16 пострадавших, передает РИА новости.Практически сразу после первого взрыва взорвался еще один заминированный автомобиль. В результате взрыва погиб террорист. Сотрудникам полиции удалось задержать его сообщника.Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная исламская группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), которая базируется в Сомали.