Английский Дерби Каунти намерен предложить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. При на этом на сорокалетнего специалиста претендует его бывший клуб Челси.

Английский "Дерби Каунти" намерен предложить главному тренеру Фрэнку Лэмпарду. При на этом на сорокалетнего специалиста претендует его бывший клуб "Челси".Контракт Лэмпарда с "баранами" рассчитан до 2021 года, но "Челси" готов вернуть своего бывшего футболиста уже нынешним летом. При этом "синим" придется заплатить неустойку 4 миллиона евро. Однако и эта сумма не устраивает "Дерби Каунти", который собирается предлжить Лэмпарду контракт на улучшенных условиях.Фрэнк Лэмпард, отыгравший за "Челси" тринадцать сезонов, в прошлом году возглавил клуб Чемпионшипа "Дерби Каунти". В своем дебютном сезоне бывший полузащитник сборной Англии был близок к тому, чтобы вернуть "баранов" в премьер-лигу.