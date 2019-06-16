Кубинский боксер Юниер Дортикос завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Это произошло после того, как он одержал победу над американцем Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.

Кубинский боксер Юниер Дортикос завоевал пояс временного чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Это произошло после того, как он одержал победу над американцем Эндрю Табити в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе.Бой проходил в Риге и завершился досрочной победой кубинца – в десятом раунде Дортикос отправил своего соперника в нокаут.Таким образом, теперь в послужном списке боксера из Кубы 24 победы, 22 из которых нокаутом при одном поражении. Табити же потерпел первое поражение в карьере. Ранее он исключительно побеждал – 17 побед с 13 нокаутами.Соперником Дортикоса по финалу WBSS станет представитель Латвии Майрис Бриедис. В своем полуфинале он одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацким.