Не справился с управлением, выехал на встречку, где столкнулся с минивэном. По предварительным данным, именно так произошла авария на трассе под Воронежем. Жертвами ДТП стали восемь человек. Выжить удалось лишь 10-летней девочке, она находится с травмами в больнице.

Не справился с управлением, выехал на "встречку", где столкнулся с минивэном. По предварительным данным, именно так произошла авария на трассе под Воронежем. Жертвами ДТП стали восемь человек. Выжить удалось лишь 10-летней девочке, она находится с травмами в больнице.Это участок трассы "Воронеж-Луганск". Двухполосная неосвещенная дорога. Машины сильно искорежены. Людей приходилось вынимать, разрезая металл. Одна женщина скончалась уже в больнице. В живых осталась лишь 10-летняя девочка."Она была в сознании, но в состоянии шока. Работники медицинской службы оказывали ей помощь, провели неотложные действия. Мы помогли ее извлечь и загрузить в автомобиль медицинской скорой помощи. Она потому и осталась жива, что ее не зажало", — рассказывает командир смены пожарной части Сергей Савостьянов.В настоящее время ребенок находится в больнице. Остальных пассажиров опознают родственники.На встречной полосе находится легковой автомобиль. Скорее всего, его водитель и стал виновником ДТП, вылетев на встречную полосу. Но это еще предстоит установить следователям. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося."Микроавтобус Volkswagen ехал в направлении города Острогожска. Это частный микроавтобус, принадлежит физическому лицу — жителю Воронежской области. В автомобиле находились его знакомые", — комментирует ситуацию начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области Евгений Шаталов.По неуточненной информации, все они были паломниками и двигались из храма в Тульской области домой в Острогожский район.