По уточненным данным, в ДТП под Воронежем выжил лишь один человек – десятилетняя девочка. Погибли 8 человек.

По уточненным данным, в ДТП под Воронежем выжил лишь один человек – десятилетняя девочка. Погибли 8 человек.Девочка направлена в воронежскую детскую клиническую больницу номер два. Ее состояние оценивается как тяжелое. У ребенка открытые переломы рук и ног, закрытая черепно-мозговая травма, передает РИА Новости.ДТП произошло в Хохольском районе Воронежской области в 2-:26 по Москве. На трассе "Воронеж-Луганск" Ford Focus выехал на встречку и врезался в восьмиместный микроавтобус Volkswagen Transporter.