Известная певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками в новом образе. Снимок появился в личном микроблоге звезды в Instagram.

Известная певица Алла Пугачева предстала перед поклонниками в новом образе. Снимок появился в личном микроблоге звезды в Instagram.На фотографии Примадонна позирует в красной кофте и очках с оправой такого же яркого цвета. Роковой образ она дополнила алой помадой. "Просто захотелось взглянуть на вас", – обратилась Алла Пугачева к своим подписчикам.Пост прокомментировали коллеги артистки. Многие из них были в восторге от образа Аллы Пугачевой. "Красивая женщина", – написала певица Светлана Лобода. "Вам идет, Алла Борисовна! Эротично", – согласилась с ней исполнительница Наташа Королева. Филипп Киркоров оказался не столь многословен и оставил под фотографией символ, обозначающий огонь.Материал дополняется.