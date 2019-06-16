Австралийские ученые провели исследование, которое показало, что фастфуд может вызывать преждевременное старение мозга. Исследователи из Австралийского национального института утверждают, что ущерб становится практически необратим после достижения среднего возраста.

Австралийские ученые провели исследование, которое показало, что фастфуд может вызывать преждевременное старение мозга. Исследователи из Австралийского национального института утверждают, что ущерб становится практически необратим после достижения среднего возраста.Употребление фастфуда и малоподвижный образ жизни повышают риск диабета второго типа и способствуют ухудшению когнитивных функций. Это ведет к деменции и атрофии мозга, передает РИА Новости.Правильное питание – лучший способ предотвратить преждевременное старение мозга. Исследователи рекомендуют полностью отказаться от фастфуда.Ранее итальянские ученые сообщили, что из-за постоянного употребления фастфуда в организме накапливаются вещества, способные спровоцировать пищевую аллергию. Особенно страдают от этого дети.