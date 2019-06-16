Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал родным погибшего в драке в селе Чемодановка погасить их кредиты в размере 900 тысяч рублей. Вернуть сына, брата, мужа, разумеется, нельзя, но это не значит, что нельзя помочь, сообщил губернатор в Instagram.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал родным погибшего в драке в селе Чемодановка погасить их кредиты в размере 900 тысяч рублей. Вернуть сына, брата, мужа, разумеется, нельзя, но это не значит, что нельзя помочь, сообщил губернатор в Instagram.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Иван Белозерцев (@ivan_belozercev_penza) 15 Июн 2019 в 9:56 PDTРанее сообщалось о драке между жителями Чемодановка. Конфликт возник на бытовой почве, пострадали пять человек, двоих них госпитализировали. Позже 34-летний мужчина скончался. Второй госпитализированный находится в реанимации, его состояние – крайне тяжелое.Уголовное дело передано в ЦА Следкома, троих подозреваемых задержали.В социальной сети ВК промелькнула информация, что причиной конфликта стали цыгане, пристававшие к местным девушкам. Белозерцев попросил от преждевременных выводов воздержаться.