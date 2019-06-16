Популярный исполнитель устал от назойливых поклонников и решил кардинально изменить внешность. Момент преображения Егор Крид показал в личном микроблоге. Кадры ужаснули его поклонников.

Популярный исполнитель устал от назойливых поклонников и решил кардинально изменить внешность. Момент преображения Егор Крид показал в личном микроблоге. Кадры ужаснули его поклонников.На фотографиях певец запечатлен в увлажняющей маске для лица. В руках он держит маску с чужим лицом. "Устал от такой узнаваемости. Меняю лицо", – написал исполнитель с иронией.Не все оценили юмор звезды. Многие пользователи пришли в ужас от странных кадров. Продюсер Яна Рудковская призналась, что теперь будет иметь проблемы со сном. "И как теперь уснуть?", – спросила она.С ней согласился другой пользователь. "Страшно, вырубай", – сказал он. "Боже, у меня чуть инфаркт не случился. Такая фотография жуткая", – продолжил его мысль другой комментатор.Другие подписчики принялись соревноваться в остроумии. "Тимати лицо забрал по контракту", – прокомментировал фотографии артист Максим Галкин. "Братан, ты только пол не поменяй", – отметил другой пользователь. Еще один комментатор сравнил с персонажем "Игры престолов". "Теперь как Арья Старк. А пирог из Фреев будет?", – поинтересовался подписчик.