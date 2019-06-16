Руководство клуба НХЛ Лос-Анджелес Кингз рассматривает вариант с обменом российского нападающего Ильи Ковальчука. Также боссы королей намерены удержать полтора миллиона долларов из его зарплаты, общая сумма которой составляет 6,25 миллиона.

Руководство клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" рассматривает вариант с обменом российского нападающего Ильи Ковальчука. Также боссы "королей" намерены удержать полтора миллиона долларов из его зарплаты, общая сумма которой составляет 6,25 миллиона.Впрочем, сам Ковальчук не планирует покидать "Лос-Анджелес" и, как сообщает "Спорт-экспресс", благодаря имеющемуся в его соглашении пункте о запрете любых действий менеджмента он контролирует ситуацию.15 июня открылось окно для выкупа контрактов игроков.Напомним, что Ковальчук перешел в "Кингз" накануне старта минувшего сезона, по итогам которого он сыграл 64 матча и набрал 34 (16+18) очка.