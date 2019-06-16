С 16 июня вступает в силу решение Индии поднять пошлины на ряд американских продуктов. Ранее документ Минфина был обнародован на портале Gazette of India.

С 16 июня вступает в силу решение Индии поднять пошлины на ряд американских продуктов. Ранее документ Минфина был обнародован на портале Gazette of India. Решение было пронято после переговоров с американской стороной, длившихся почти год.В числе товаров из США, которые будут облагаться повышенными пошлинами – фрукты (например, некоторые сорта яблок), орехи (грецкие, миндаль), крупы (нут, чечевица) и другие сельскохозяйственные продукты – всего 29 наименований. Индийская сторона рассчитывает получить от введения пошлин около 240 миллионов долларов. Таким образом будут компенсированы убытки, которые Нью-Дели понесет от введения Вашингтоном пошлин на товары из Индии.В марте 2018 года США ввели пошлины на импортные сталь и алюминий, что вызвало критику Нью-Дели. Индия занимает второе место в мире по производству стали, напоминает РИА Новости.