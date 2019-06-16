На 90 процентов сблизились подходы России и Белоруссии в вопросах интеграции, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он возглавляет российскую часть рабочей группы России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

На 90 процентов сблизились подходы России и Белоруссии в вопросах интеграции, считает министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он возглавляет российскую часть рабочей группы России и Белоруссии по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.Заседание этой рабочей группы прошло сегодня в Москве и длилось около четырех часов. С белорусской стороны группу возглавляет министр экономики республики Дмитрий Крутой. На следующей неделе, 21 июня, обсуждение продолжится в Минске на уровне премьеров двух государств.Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время визита в Россию в мае говорил, что позиции Москвы и Минска по взаимодействию в рамках Союзного государства сходятся на 70 процентов."Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90 процентов документа согласовано", — сказал Орешкин журналистам по итогам сегодняшней встречи.По словам главы Минэкономразвития, нужна более детальная проработка программы углубления интеграции, но Россия и Белоруссия постепенно движутся к 100-процентной отметке. По мнению Орешкина, разговор между премьерами на следующей неделе "сделает серьезный шаг вперед".Обсуждение идет строго в рамках Союзного договора, подписанного в 1999 году, добавил министр. На вопрос о единой валюте Орешкин ответил, что это не ключевой элемент обсуждений. Гораздо более острыми вопросами он назвал работу в энергетической сфере, вопросы в регулировании отраслей, таможенный блок. Орешкин добавил, что на следующей неделе полетит в Минск чуть раньше Дмитрия Медведева, чтобы перед встречей премьеров провести переговоры с белорусскими коллегами.