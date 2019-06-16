Блогер с Украины Татьяна Микитенко припомнила Лолите Милявской и Александру Цекало их шутку двадцатилетней давности. Певица дала ответ на предъявленные претензии.

Блогер с Украины Татьяна Микитенко припомнила Лолите Милявской и Александру Цекало их шутку двадцатилетней давности. Певица дала ответ на предъявленные претензии.Лолита Милявская пересмотрела ролик с "Голубого огонька" 1999 года, который сейчас активно обсуждают на Украине. Так, накануне блогер Татьяна Микитенко упомянула этот выпуск передачи на фестивале "Днепровский пост". Девушка зацепилась за шутку, озвученную тогда шоуменом Александром Цекало и поддержанную Лолитой.Ведущие делали прогнозы на 2000-й год. Цекало предположил, что Украина добровольно отдаст России Крым."Украина отдаст Крым, и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", – шутливо сказал он в диалоге с Лолитой.На основании этой фразы Микитенко вполне серьезно заявила, что у России были "планы по распилу Украины" еще тогда, 20 лет назад.В беседе с Лолита отметила, что теперь почивший в бозе дуэт "Академия" можно считать потомками Нострадамуса."Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю – какая же я была красотка!" – сказала звезда.Примечательно, что в прошлом году Лолита заявила, что считает Крым частью Украины и для "нее не существует политических игр". Позже она объяснила свое высказывание. По ее словам, артисты продолжают общаться друг с другом и не участвуют в войнах.