В Ивановской области стартовал фестиваль имени Андрея Тарковского - Зеркало. Церемония открытия прошла на главной площади города Юрьевца, куда, несмотря на пасмурную погоду, пришли тысячи человек.

В Ивановской области стартовал фестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало". Церемония открытия прошла на главной площади города Юрьевца, куда, несмотря на пасмурную погоду, пришли тысячи человек. Собравшихся поздравил новый президент "Зеркала" - режиссер и сценарист Сергей Бодров.В программе — международный конкурс, в который вошли девять картин, памятный вечер, посвященный 40-летию фильма "Сталкер", специальные кинопоказы, лекторий, книжная ярмарка и художественная выставка. А в первый день гостей и участников фестиваля порадовали оркестровыми версиями легендарных песен группы "Кино", сообщает телеканал "Россия 24".