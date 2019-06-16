Полицейские напомнили мальчишкам и девчонкам о необходимости соблюдения правил личной безопасности во время летнего отдыха.

Сотрудники Отделения МВД России по Киржачскому району совместно с представителями Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям провели профилактическое мероприятие «Лето должно быть безопасным!» в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе Филипповской СОШ.Основная цель этого мероприятия – напомнить детям о правилах личной безопасности, а также об ответственности за совершение правонарушений.Инспекторы ОГИБДД в ходе беседы повторил с ребятами правила безопасного поведения при переходе проезжей части, а также рассказал, какую опасность несут в себе подвижные игры в непосредственной близости от проезжей части. Полицейские напомнили мальчишкам и девчонкам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении на велосипедах и самокатах, рассказали о том, как обезопасить себя с помощью пассивных средств защиты.Напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на воде в период купального сезона.Школьники поблагодарили гостей загородного лагеря за увлекательное и познавательное мероприятие.