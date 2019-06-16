Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал женского турнира в голландском Хертогенбосхе. В полуфинале 60 ракетка мира из России потерпела поражение от американки Элисон Риске.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в финал женского турнира в голландском Хертогенбосхе. В полуфинале 60 ракетка мира из России потерпела поражение от американки Элисон Риске.Кудерметова проиграла первый сет со счетом 3:6, однако во второй партии реабилитировалась и выиграла – 6:3. В заключительном сете соперницы смогли выявить победительницу только на тай-брейке. Он остался за Риске – 7:6 (7:5). И именно американка завоевывает путевку в финал соревнования. На корте соперницы провели 2 часа 12 минут.Кудерметова покидает турнир, остановившись в шаге от решающего матча. Риске же в финале сыграет с голландкой Кики Бертенс, которая в параллельном матче взяла верх над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (6:4, 6:4).Решающая встреча состоится в воскресенье, 16 июня.