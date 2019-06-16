Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался о внесении изменений в Конституцию. О том, как решение главы страны может в будущем отразиться на правительстве, рассказал эксперт Сергей Наумчик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задумался о внесении изменений в Конституцию. О том, как решение главы страны может в будущем отразиться на правительстве, рассказал эксперт Сергей Наумчик.Журналист предположил, что Александр Лукашенко захочет ввести должность вице-президента, избираемого парламентом. Наиболее вероятным кандидатом станет сын белорусского лидера Виктор.По мнению эксперта, эти изменения приведут к тому, что полномочия парламента увеличатся. Более того, появление новой должности поможет избежать определенных имиджевых потерь."Не надо идти на всенародные выборы набором из двух одинаковых фамилий, у общества будет время привыкнуть к более заметной роли Виктора, и, наконец, кому заменить "самого", как не вице-?", – продолжил свою мысль Сергей Наумчик.Он также назвал количество депутатов, которые могут проголосовать против таких поправок в Конституцию страны – от двух до четырех. Причем часть из них проголосуют таким образом для поддержания плюрализма.Как передает издание udf.by., большинство экспертов сомневаются в том, что новые изменения приведут к демократизации власти. По их мнению, поправка в Конституции свидетельствует о том, что готовит достойного преемника.