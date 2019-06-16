Известная певица Ольга Бузова призналась, что хотела изменить свою внешность после развода с Дмитрием Тарасовым. Однако здравый смысл в конце концов взял над ней верх.

Известная певица Ольга Бузова призналась, что хотела изменить свою внешность после развода с Дмитрием Тарасовым. Однако здравый смысл в конце концов взял над ней верх.В личном микроблоге звезда рассказала поклонникам, что развод с футболистом стал для нее большим ударом. Певица стала комплексовать по поводу своей внешности и даже задумалась над тем, чтобы обратиться к пластическому хирургу – она собиралась увеличить грудь.Однако в последний момент Ольга Бузова все же решила смириться с недостатком и позднее даже поменяла к нему отношение. "Хотела сдуру сделать грудь после развода. Слава Богу, одумалась! Я люблю свою маленькую грудь", – поделилась звезда со своими поклонниками в Instagram.Напомним, что исполнительница нередко становится объектом критики подписчиков. Многие пользователи считают, что певица не обладает выдающимися внешними данными и творческими способностями. Сама равнодушно относится к замечаниям недоброжелателей и с удовольствием принимает комплименты от верных поклонников.Недавно стало известно, что звезда рассматривает возможность представить Россию на песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году. Исполнительница даже предложила своему коллеге Филиппу Киркорову выступить в качестве дуэта. Как ответил на предложение певец, пока неизвестно.