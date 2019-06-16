Любовь Успенская выложила в своем Instagram новый пост. Поклонники тут же заклевали ее в комментариях.

Любовь Успенская выложила в своем Instagram новый пост. Поклонники тут же заклевали ее в комментариях.На фото певица повернулась вполоборота. На ней черная водолазка, светлые джинсы и сумка через плечо. Волосы уложены в локоны. "Когда я не на сцене и не на съемках, я люблю носить удобную одежду", – подписала снимок светская львица.Кадр был сделан с целью рекламы модного бренда одежды Off-White. Успенская заявила, что это не просто удобно, это квинтэссенция комфорта, стиля и красоты. "Будьте в тренде вместе со мной", – призывает знаменитость.Первым делом фанаты, конечно, обратили внимание на внешность и физическую форму Любови."Что же вы делаете с собой, люди, на кого вы стали похожи? Не остается в вас ничего естественного!", "Все сделанное и переделанное", "Как-будто голова от другого тела", – критиковали злобные пользователи сети."Королева фотошопа", – иронично подметила подписчица.Некоторые встали на защиту своего кумира. "Девочки, вы что такие злые?Зависть – это плохо. А, Любонька, браво! Попробуйте сами быть такими! Шикарная женщина!, – вступилась верная поклонница.