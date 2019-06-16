Цыганская община рассказала свою версию событий, приведших к столкновению под Пензой.

Цыганская община поведала свою версию событий, приведших к столкновению под Пензой. Драку начали сами жители, пришедшие в один из цыганских домов — такую трактовку начала конфликта высказала президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр. Она утверждает, что инцидент произошел из-за ссоры детей во время купания в местном водоеме (жители Чемодановки придерживаются другой версии и настаивают на попытке изнасилования местной жительницы). Именно детская ссора стала поводом для самосуда.Ранее между жителями села Чемодановка Пензенской области и проживавшими там цыганами возник конфликт. В интернете появилась информация, что представители цыганской общины якобы приставали к несовершеннолетним местным жительницам. Возмущенные чемодановцы вышли на улицы и это привело к потасовке. В драке погиб один человек, еще несколько пострадали, задержаны трое подозреваемых. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев взял ситуацию под личный контроль и призвал воздержаться от преждевременных выводов.Местные жители во время схода перекрывали трассу М-5 "Урал", но затем освободили дорогу.Уголовное дело передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета.