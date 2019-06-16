Первая после разрушительного пожара месса прошла в Соборе Парижской богоматери. Из соображений безопасности всем присутствующим, включая архиепископа Парижа Мишеля Опети, пришлось надеть каски.

Первая после разрушительного пожара месса прошла в Соборе Парижской богоматери. Из соображений безопасности всем присутствующим, включая архиепископа Парижа Мишеля Опети, пришлось надеть каски, сообщает газета Le Figaro.Литургия по случаю освящения алтаря собора прошла в приделе, где до пожара хранился "терновый венец Христа". На молебне присутствовали чуть более 30 человек, в основном священники, сотрудники парижской епархии и волонтеры. Верующих на мессу не пускали, однако в интернете велась прямая трансляция богослужения.Накануне французские СМИ сообщили, что на реконструкцию собора внесли только 10% обещанных средств — около 80 миллионов евро. Многие меценаты, ранее обещавшие внести средства, уже отказываются от обещаний, так как сочли кампанию по сбору пожертвований успешной. По этой причине собор в ранее объявленные сроки вряд ли будет восстановлен.Пожар в Нотр-Дам де Пари произошел 15 апреля. Огонь полностью уничтожил крышу и шпиль здания. Большинство реликвий, включая уникальные скульптуры апостолов, были перенесены в Лувр за несколько часов до пожара.