В центре Киева прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в Шевченковском районе столицы на улице Тургеневская.

В центре Киева прогремел мощный взрыв. ЧП произошло в Шевченковском районе столицы на улице Тургеневская.Взрыв произошел в одном из гаражей возле трехэтажного дома, уточняет агентство "Интерфакс". Три гаража оказались разрушены, в домах вылетели стекла. Повреждена газовая труба, в районе ощущается сильный запах газа.Какое вещество взорвалось в гараже, неизвестно. Спасатели разбирают завалы. Информации о пострадавших нет. Дом, возле которого произошел взрыв, отключили от газоснабжения.