Украинская певица Лолита Милявская известна своими неоднозначными высказываниями о принадлежности полуострова. Ее соотечественница Анна Корсун, знакомая слушателям под псевдонимом Maruv, наоборот, отказывается отвечать на вопрос о том, к какому государству относится Крым.

Украинская певица Лолита Милявская известна своими неоднозначными высказываниями о принадлежности полуострова. Ее соотечественница Анна Корсун, знакомая слушателям под псевдонимом Maruv, наоборот, отказывается отвечать на вопрос о том, к какому государству относится Крым.В 1999 году в программе "Голубой огонек" Лолита Милявская и Александр Цекало сделали неожиданный прогноз на следующий год. По их словам, в 2000 году Украина отдаст Крым России. Тогда зрители отнеслись к этому заявлению несерьезно. Спустя 14 лет предсказание артистов сбылось.В недавнем интервью "Комсомольской правде" Лолита Милявская прокомментировала этот эпизод. Исполнительница в шутку назвала себя и Александра Цекало потомками Нострадамуса. "Очень смешная шутка! А вообще, смотрю ролик и думаю – какая же я была красотка!", – сказала она.Российский депутат Вадим Манукян согласился с певицей. "В дуэте с Цекало в 1999 году предвосхитила будущее. Так что в потомки Нострадамуса они вполне годятся", – отметил член экспертного совета при Госдуме в беседе с корреспондентом "Дни.ру".Однако с тех пор певица позволяла себе весьма спорные заявления о полуострове. "В прошлом она наговорила немало всякой белиберды про полуостров", – подчеркнул депутат. По мнению эксперта, этим она отличается от другой украинской исполнительницы – Анны Корсун, которая, наоборот, отказалась отвечать на вопрос о принадлежности и Крыма."Я уже давно говорю о том, что Maruv наш человек. Но наш это не имеется в виду россиянка. Наши люди, это персоны, которые имеют единый культурный код, которые не позволяют себе опускаться до разборок и дележек территорий", – продолжил свою мысль Вадим Манукян.