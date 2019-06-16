Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и обратился к международному сообществу с призывом занять решительную позицию.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман обвинил Иран в нападениях на танкеры в Оманском заливе и обратился к международному сообществу с призывом занять "решительную позицию".Как отметил принц, иранский режим не оказал должного уважения к визиту премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Тегеран. Пока Абэ был там, Иран "ответил на его усилия нападением на два танкера, один из которых был японским".Мухаммед бен Сальман добавил, что Саудовская Аравия не хочет войны в регионе, но ответит без колебаний на любые угрозы своему суверенитету, своим жизненно важным интересам или своему народу.13 июня в Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера — Kokuka Courageous и Front Altair. В результате атаки на судах произошли взрывы и пожар. Членов экипажей пострадавших судов эвакуировали на американский эсминец и на территорию Ирана. В момент инцидента на борту Front Altair находились 11 россиян, они не пострадали, напоминает РИА Новости.В субботу, 15 июня, министр энергетики и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о необходимости быстрого жесткого ответа на угрозу поставкам энергоносителей в связи с последними нападениями на нефтяные танкеры, произошедшими в Оманском заливе.Ранее Соединенные Штаты Америки обвинили Иран в атаках на танкеры. Американские военные опубликовали видео, где, по их мнению, иранские военные снимают неразорвавшуюся мину с танкера, пострадавшего в Оманском заливе. На черно-белом видео – некий катер с людьми, подошедший к борту некоего танкера. Флаги и надписи различить невозможно.Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прокомментировал обвинения США о причастности Ирана к нападениям на танкеры, назвав их безосновательными. Как подчеркнули военные Ирана, они направили на место ЧП в Османском заливе вертолет и корабль для спасения пострадавших и оказания им помощи.