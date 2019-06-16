Известная исполнительница разместила на странице в Instagram трогательную фотографию с маленькой наследницей. Пока одни поклонники восхитились семейным снимком, другие подписчики устроили жаркие споры.

Известная исполнительница разместила на странице в Instagram трогательную фотографию с маленькой наследницей. Пока одни поклонники восхитились семейным снимком, другие подписчики устроили жаркие споры.На фотографии певица держит на коленях маленькую дочь. Малышка стоит спиной к зрителям. "Выбирать свое чудо", – прокомментировала фотографию Нюша, позаимствовав строчку из песни.Многие пользователи принялись умиляться матери и ребенку. "Боже, давно не видела чего-то настолько милого", "Две принцессы", "Какая большая уже", "Тебе идет быть мамой", – делились мыслями комментаторы.Один из подписчиков обратил внимание, что цвет волос малышки отличается от цвета волос матери. Под этим замечанием разгорелся ожесточенный спор пользователей о том, на кого больше похожа девочка – на мать или отца. "Дочка в маму пошла! Такая же красотка!", – написал один пользователь. "Светлые волосы у нее в отца", – возразил ему другой комментатор.Напомним, что в январе 2017 года исполнительница объявила о помолвке с советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Спустя год у пары родилась наследница. Имя девочки пара пока держит в секрете.