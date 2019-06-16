Взрывы в Оманском заливе цену на нефть, конечно, подстегнули. Но лишь слегка. А до этого — спад. И потом — опять спад. Да, с одной стороны, появилась информация о том, что больше, чем считалось, наполнены резервуары в США.

Взрывы в Оманском заливе цену на нефть, конечно, подстегнули. Но лишь слегка. А до этого — спад. И потом — опять спад. Да, с одной стороны, появилась информация о том, что больше, чем считалось, наполнены резервуары в США. Но, с другой-то, — стало известно о 35-процентном сокращении добычи в Венесуэле. То есть в целом нефти меньше. И спрос в это время всегда растет — пик летнего спроса на автомобильное топливо. Так в чем же дело? Об этом в интервью "Вестям в субботу" рассказал министр энергетики России Александр Новак. Он как экономист-производственник видит за всем политику.- Александр Валентинович, вы же на этих переговорах — немножко дипломат. Можно я недипломатично скажу? Чего ради европейцы приезжают в Россию вести переговоры о судьбе Украины? Они поняли, сколько им эта Украина стоит, сколько она стоила России? Пытаются на Россию что-то положить по расходам?- Украина сейчас на повестке, потому что 1 января 2020 года, как известно, заканчиваются десятилетние контракты на транзит газа через Украину и поставку газа для собственного потребителя.- Для украинцев это большие деньги — оплата России за транзит своего газа в сторону Европы. Это, я так понимаю, в районе 2% ВВП. Это очень прилично.- Звучат разные цифры. Я слышал и 3% ВВП. Это несколько миллиардов долларов, которые платятся за транзит, исходя из тех объемов, которые сегодня проходят через Украину.- Объясните мне одну техническую вещь. Вот мы все слышим, что Украина не покупает российский газ, а покупает по реверсу из Европы. То есть как бы российский газ заходит в Европу, они там покупают — себе же дороже. Но ведь не существует кривой трубы, что газ зашел в Словакию, а потом вернулся на Украину. Его все равно же украинцы где-то по пути собирают.- Я согласен с вами, что юридически это соответствует законодательству.- А технически?- Технически, естественно, газ отбирается там, где потребители находятся. Есть перемычка.- Это же мухлеж! То есть отвинтили счетчик, перенесли его на 50 метров...- Прокрутка через счетчик, по сути.- Но европейцы это понимают?- Они на самом деле получают меньше газа. А по счетчику выходит больше. Это дороже, по нашим оценкам, на 25-30%.- Вы сейчас ответили и улыбнулись. А вот они-то улыбаются, когда про все это говорят? Вообще эти европейские переговорщики, говорящие с Россией от имени Украины, они про что? Про деньги, геополитику, финансирование украинских товарищей, которые на этом имеют навар?- Я напомню, что последние консультации — трехсторонние — которые проходили, например, в январе этого года. Со стороны Украины переговорщиком выступал министр иностранных дел господин Климкин, который к энергетике никакого отношения не имеет. И это очень странно. И политика смешивается, и экономические вопросы, безусловно. Украина является транзитной страной на сегодняшний день, безальтернативной, по сути дела. Поэтому так необходимо, чтобы были альтернативные источники поставок газа в Европу. Это "Северный поток-2", это "Турецкий поток". Когда будет альтернатива, не будет этой политики.- Поставим себя на место европейцев и с некоторой натяжкой, но признаем, что Европе тоже хотелось бы иметь разных если не поставщики газа, то хотя бы разные маршруты, по которым все тот же российский газ будет туда приходить. "Северный Поток", "Турецкий". Давайте сохраним и Украину тоже. Такая примерно логика?- В принципе, возможно использовать разные направления поставок. Главное, чтобы эти направления окупали инвестиции, вложенные в эту инфраструктуру.- Ваши коллеги, добившись сохранения украинского транзита, не скажут после этого: слушайте, уж коль по Украине идет, давайте там вот… Датчане что-то имеют против "Северного потока-2". Нет опасности, что, договорившись о том, что продолжается транзит через Украину, европейцы начнут саботировать то немногое, что сегодня осталось для завершения проекта "Северный поток-2"?- Нет, мы не видим таких рисков. Инфраструктура все равно требует расширения и строительства на будущее, на много лет вперед, иначе бы такие крупные компании европейские, как Shell, Engie, не вкладывали бы свои средства в неокупаемые проекты.- Александр Валентинович, к Украине вернемся, можно все-таки несколько дополнительных вопросов? Вся эта история с реверсом — теперь уже российской нефти, которая поступила в Белоруссию, самая нехорошая история — она сейчас на каком этапе? Откачана уже вся та "неправильная" нефть обратно в Россию?- Идет планомерная работа в соответствии с утвержденным графиком, было несколько встреч с европейскими коллегами, с белорусскими. Наша компания "Транснефть" вместе с представителями министерств проводила переговоры и составила график очистки нефтепроводов и поставки кондиционной нефти. И мы даже опережаем этот график, в частности, поставки в Польшу были на два дня раньше, 8 июня. Сейчас кондиционная нефть идет в сторону Германии, и мы ожидаем где-то 13 июня поставку на немецкие нефтеперерабатывающие заводы уже кондиционной нефти.- А как это физически?- А до этого у нас были оперативно решены вопросы по поставкам кондиционной нефти в Белоруссию, в порт Усть-Луга, в Венгрию, Словакию, в направлении Чехии. Наша задача — в соответствии с планом ту нефть, которая осталась в нефтехранилищах либо в отдельных нитках нефтепровода на территории России, Белоруссии, оперативно довести до уровня кондиционной нефти. Здесь есть несколько разных вариантов. Еженедельно мы проводим совещания с научным сообществом. Можно эту нефть подмешивать к качественной нефти, не превышая, безусловно, нормативы, чтобы она соответствовала стандартам. Правда, это более длительный процесс. Как один из вариантов там может рассматриваться переработка этой нефти на одном из заводов, и тогда это в более короткие сроки обеспечит просто ликвидацию этих остатков.- Но денежные претензии закрыты? Всем все понятно?- Нет, на самом деле еще не закрыты. Просто есть общие договоренности, что будут соответствующие компенсации со стороны компании "Транснефть" для тех, кто понесет ущерб, но этот ущерб нужно будет еще обосновать, обеспечить расчеты.- Было много громких заявлений.- У нас с Белоруссией создана рабочая группа, и специалисты будут эту оценку производить, подтвержденные расходы будут возмещаться. Но, учитывая, что "Транснефть" взяла на себя вопросы компенсации, при этом понятно, что такая ситуация возникла из-за незаконных действий отдельных компаний, физических лиц, я думаю, что "Транснефть", безусловно, будет через различные суды взыскивать те суммы компенсаций, которые она понесет.- То есть коли ей приходится выплачивать, то она будет взымать, в свою очередь, деньги?- Безусловно. И работа эта не будет остановлена на том, что "Транснефть" заплатит эти издержки и все: будет проводиться работа, связанная с возмещением этих расходов и для "Транснефти".- Возвращаясь к Украине. Недавно прозвучало любопытное предложение: пусть господа Медведчук и Бойко создают свою частную компанию и будут через нее покупать российский газ для Украины. Но все это накладывается на две проблемы. Первая — это выборы на Украине и формирование нового правительства. А второе — состоявшиеся выборы в Европарламент. Вы с вашим коллегой встречались, но не факт, что он после сентября будет тем, кем он сейчас является. На сколько нужно набраться терпения сейчас, чтобы понять, что же все-таки с Украиной получится?- Мы обсуждали дату, когда в случае необходимости можно было бы провести такие переговоры или трехсторонние консультации. Наверное, раньше сентября это вряд ли получится. Но в первую очередь, мне кажется, если будут конструктивные действия со стороны украинских партнеров, коммерческих партнеров, именно партнеров "Газпрома", эти переговоры могут вестись на коммерческом уровне, как это было всегда.- Без Климкина?- Да, без политики. Мы, правда, видим пока что со стороны руководства "Нафтогаза", что все делается наоборот.- Украинцы с Россией борются или друг с другом?- Конечно, не исключен и такой фактор. Но, думаю, что все-таки у нас есть перспективы того, чтобы выйти на нормальные взаимоотношения, выгодные партнерам и в первую очередь экономическим операторам.- Дай бог. Ждем.