Верховный суд Испании отказался удовлетворить ходатайство экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального правительства Тони Комина. Пучдемон и Комин просили отменить национальные ордера на их арест.

Верховный суд Испании отказался удовлетворить ходатайство экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и экс-советника регионального правительства Тони Комина. Пучдемон и Комин просили отменить национальные ордера на их арест.Судья Пабло Льярена счет, что для этого нет оснований.Политики скрываются от правосудия в Бельгии. 26 мая Пучдемон и Комин были избраны депутатами Европарламента. Чтобы получить статус, они должны пройти формальные процедуры в Мадриде 17 июня. Но в Испании они находятся в розыске.Политики считают, что судебный процесс против них следует остановить из-за парламентского иммунитета. Льярена указал на то, что они еще не вступили в должность и не принесли присягу на верность конституции.Ранее Европарламент отказал в пропусках Пучдемону и Комину для прохода в здание ЕП в Брюсселе и отозвал временные пропуска у других испанских депутатов до получения списков испанского ЦИК, передает РИА Новости.Пучдемон покинул Испанию в 2017 году: сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии.