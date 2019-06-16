Проблемы со здоровьем и личной жизнью, неожиданные выходки и сенсационные заявления – события в жизни звезд сменяются словно в калейдоскопе. Дни.ру собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года.

Проблемы со здоровьем и личной жизнью, неожиданные выходки и сенсационные заявления – события в жизни звезд сменяются словно в калейдоскопе. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2019 года.Популярный исполнитель устал от назойливых поклонников и решил кардинально изменить внешность. Момент преображения Егор Крид показал в личном микроблоге. Кадры ужаснули его поклонников.На фотографиях певец запечатлен в увлажняющей маске для лица. В руках он держит маску с чужим лицом. "Устал от такой узнаваемости. Меняю лицо", – написал исполнитель с иронией. Не все оценили юмор звезды. Многие пользователи пришли в ужас от странных кадров. Продюсер Яна Рудковская призналась, что теперь будет иметь проблемы со сном. "И как теперь уснуть?", – спросила она.Материал дополняетсяПоследние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 июня 2018 года, читайте в и специальных .