В кол-центрах, где обрабатывают обращения на Прямую линию с Владимиром Путиным, подсчитали, откуда поступает большинство вопросов, передает канал Россия 24. И как россиянам удобнее выходить на связь.

В кол-центрах, где обрабатывают обращения на "Прямую линию с Владимиром Путиным", подсчитали, откуда поступает большинство вопросов, передает канал "Россия 24". И как россиянам удобнее выходить на связь.84 процента звонков поступает с мобильных телефонов. Со стационарных же больше всего звонят из Центрального, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. При этом из тех же округов больше всего приходит сообщений через соцсети.Но чаще всего россияне выбирают все же смс. А вот в Сибирском федеральном округе активно освоили приложение, которое позволяет отправлять видеообращения.