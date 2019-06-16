Российский сенатор Алексей Пушков в субботу порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не ждать инвестиций в страну, в которой идет война.

Российский сенатор Алексей Пушков в субботу порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не ждать инвестиций в страну, в которой идет война. В своем Twitter Пушков назвал "миражами" высказанные Зеленский намерения развивать малый и средний бизнес в Донбассе.Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Слова, слова, слова... Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июня 2019 г.Во время посещения Донецкой области президент Украины рассказал об иностранных инвестициях, которые, по его словам, должны прийти в Донбасс.Война на востоке Украины идет с 2014 года. Сторонам не удается договориться о стабильном перемирии и наладить мирный процесс согласно минским договоренностям.