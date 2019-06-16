16 июня на Первом канале стартует новое шоу – Семейные тайны, которое будет вести Тимур Еремеев, утверждавший, что является сыном актера Спартака Мишулина. Дочь артиста Карина Мишулина уверена, что молодому человеку помогли нужные люди.

16 июня на Первом каналестартует новое шоу – "Семейные тайны", которое будет вести Тимур Еремеев,утверждавший, что является сыном актера Спартака Мишулина. Дочь артиста КаринаМишулина уверена, что молодому человеку помогли нужныелюди.На новую должность звезды сериала"Кухня" сразу отреагировала Карина Мишулина. "Семейные тайны" представляютсобой документальный фильм, где в перерывах показанные кадры будут обсуждатьведущий и его гости.У многих вызвала вопросы новость о том,что ведущим новой передачи станет именно Тимур Еремеев. Ведь у артиста нетсерьезного опыта в тележурналистике. О том, как ему удалось получить проект впрайм-тайм, высказалась Карина Мишулина.Актриса полагает, что Тимуру помоглинужные люди. Сам же Еремеев это отрицает. По его словам, руководство Первого каналаположительно оценило пилотный выпуск программы.Еремеев сообщил, что реакция для него не новость. "Очень сложно даже просто комментироватьдичайший бред, который она уже не в первый раз выдает. Несет такую нелепицу,что серьезно реагировать бессмысленно. Пусть фантазирует дальше", – приводитслова Тимура ЕремееваКак писали "Дни.ру",в новой программе Тимур Еремеев будет рассказывать о тайнахзнаменитостей прошлого века. ранее утверждала, что давно знала о том, что Тимурможет стать ведущим.