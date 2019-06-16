Регина Тодоренко выложила в своем Instagram новый пост. Подписчики поразились до глубины души ее неожиданной выходкой.

Регина Тодоренко выложила в своем Instagram новый пост. Подписчики поразились до глубины души ее неожиданной выходкой.Звезда сняла смешной ролик. Для этого она прибегла к использованию приложения Snapсhat.Светская дива интересуется у аудитории, задумывались ли они, для чего создали такое множество фильтров. По ее мнению, для того, чтобы спрятать истинное лицо. "Захожу в Snapсhat и чувствую себя Билли Миллиганом. У меня начинается такое расщепление личностей, что становится немного страшно", – добавила знаменитость.Подписчики были поражены новым амплуа. И первое, что бросилось в глаза почти всей аудитории – девушка неприлично сильно похожа на известного шоумена Александра Ревву. Даже Иосиф Пригожин заметил очевидное сходство. "Чистый Ревва", – прокомментировал продюсер.Многие эта пародия позабавила. "Вы всегда на позитиве, и это круто, так держать!", – написал искренний фанат.У некоторых видео, наоборот, вызвало лишь отрицательные эмоции. "Отвратительно! зачем это выкладывать?", "Ох, как кривляния много! Надоедает уже", – негодовали критики."Противно смотреть", – высказался активный пользователь сети.Напомним, недавно гостьей Регины Тодоренко стала певица Кети Топурия. Как писали ранее , солистка собиралась воткнуть вилку в глаз кавалеру, чем шокировала супругу Топалова.