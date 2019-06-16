Российские пловцы Юлия Ефимова и Михаил Вековищев стали обладателями трех золотых медалей на этапе международного турнира Маре Нострум, проходящего в испанской Барселоне. В активе Ефимовой две медали, у Вековищева – одна.

Российские пловцы Юлия Ефимова и Михаил Вековищев стали обладателями трех золотых медалей на этапе международного турнира "Маре Нострум", проходящего в испанской Барселоне. В активе Ефимовой две медали, у Вековищева – одна.Российская пловчиха первенствовала на дистанциях в 50 и 200 метров брассом. Ее результат на 50 метрах составил 30,17 секунды, а 200-метровую дистанцию она преодолела за 2 минуты 21,60 секунды.Вековищев же стал первым на 50 метрах баттерфляем – его победное время составило 23,68 секунды.Отметим, что этап "Маре Нострум" завершится в воскресенье, 16 июня.