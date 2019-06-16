Юлия Савичева выложила в Instagram новый пост. Она посвятила его памяти Жанны Фриске.

Юлия Савичева выложила в Instagram новый пост. Она посвятила его памяти Жанны Фриске.На снимке обе девушки счастливо улыбаются. Юлия поделилась теплыми воспоминаниями об этом моменте. По ее словам, она всего однажды была в одной гримерке с Жанной Фриске, но этот момент она запомнит навсегда.Кадр был сделан на сборном концерте в Театре Советской Армии. Савичева вспоминает, что Фриске держалась довольно скромно, но даже тогда от нее исходил удивительный шарм.Юлия робко попросила Жанну о совместной фотографии, та с радостью согласилась. "Она сделала комплимент моему платью, а я, как зачарованная, восхищаясь красотой этой женщины, даже не знала, как выразить чувства в ответ", – поделилась Савичева.Также она отмечает, что понимает выбор экс-солистки группы "Блестящие. Она шла на огромный риск ради ребенка. Надо быть поистине смелым и сильным человеком, чтобы зная о возможных последствиях, принять такое решение", – откровенно рассказывает Юля."Харизматичная, красивая, сильная и уникальная – такой я буду помнить Жанну всегда", – подытожила автор поста.Отметим, никто не обсуждал, что спровоцировало у молодой женщины онкологию. Сейчас причину установить, тем более, невозможно. Но сейчас все чаще можно услышать предположение, что появление сына Платона – стало катализатором болезни.