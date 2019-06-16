Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки. Встреча между двумя южноамериканскими сборными, которая проходила в бразильском Сальвадоре, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.

Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки. Встреча между двумя южноамериканскими сборными, которая проходила в бразильском Сальвадоре, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев.Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга, но на 71 минуте Рохер Мартинес открыл счет в матче. А спустя еще 15 минут, уже в самой концовке встречи, Дуван Сапата удвоил преимущество Колумбии, которая она уже не упустила. Колумбийцы мячей не пропускали.В итоге, Колумбия после матча первого тура возглавила группу "В", набрав три очка. Аргентина без набранных баллов сместилась на последнюю строчку. Их соперник по группе в лице Парагвая и Катара сыграют свой очный матч первого тура позже в воскресенье.