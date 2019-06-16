Бывшая солистка группы Блестящие попала в больницу. Анна Семенович находится в тяжелом состоянии.

Бывшая солистка группы "Блестящие" попала в больницу. Анна Семенович находится в тяжелом состоянии.В личном микроблоге певица рассказала, что во время поездки из Вологды в Москву сильно отравилась: съела вареный язык. "Вот как так я умудрилась поесть на гастролях и отравиться? Ужас просто. Такую ночку провела сегодня. Думала, что сойду с ума. Испугалась, побелела", – поделилась своими переживаниями знаменитость.Сейчас артистка находится в больнице под капельницей. до сих пор не может поверить в произошедшее. "Мне казалось, что за столько лет гастрольной жизни мой желудок готов переварить все", – отметила телеведущая.Из-за пищевого расстройства звезде пришлось пропустить скачки радио "Монте-Карло" и отложить несколько важных дел. "Строишь планы, а жизнь распоряжается по-другому", – продолжила свою мысль телеведущая.По словам исполнительницы, только в больнице она поняла, какую особенную роль в ее жизни играет время. "Время очень ценно и очень его мало", – сказала артистка. Она пообещала поклонникам пойти на поправку в ближайшее время.