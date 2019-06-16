Сын Бари Алибасова объяснил, почему его отца пригласили проходить реабилитацию в Казахстане.

Сын Бари Алибасова объяснил, почему его отца пригласили проходить реабилитацию в Казахстане. Дело в том, что Бари Алибасов участвовал в торжествах по случаю переноса столицы из Алма-Аты в Астану (современное название – Нур-Султан). Он был лично приглашен бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.Алибасов-младший считает, что именно в память об этом представители Казахстана пригласили его отца на курорт: предложение пробыть полтора месяца на реабилитации поступило "по высокопоставленным каналам".Алибасов будет проживать в горной местности. По словам сына продюсера, ему будет выделено отдельное шале, передает РИА Новости.4 июня Бари Алибасов случайно выпил жидкость для прочистки труб, получив ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. В течение нескольких дней он был в медикаментозной коме. В настоящее время он очнулся, результаты обследования положительные.