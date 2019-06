Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг утверждения издания The New York Times касательно того, что спецслужбы США участили попытки внедрить в энергосистемы России вредоносное программное обеспечение.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опроверг утверждения издания The New York Times касательно того, что спецслужбы США участили попытки внедрить в энергосистемы России вредоносное программное обеспечение.Газета The New York Times опубликовала соответствующую статью со ссылкой на источники в правительстве Соединенных Штатов несколькими часами ранее.Как Трамп написал на своей странице в Twitter, The New York Times — в упадке, и журналисты ради сенсации готовы публиковать что угодно, любую неправду, не думая о последствиях. Президент США назвал издание коррумпированным, а его сотрудников — трусами и врагами народа.Do you believe that the Failing New York Times just did a story stating that the United States is substantially increasing Cyber Attacks on Russia. This is a virtual act of Treason by a once great paper so desperate for a story, any story, even if bad for our Country.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июня 2019 г.Издание The New York Times опубликовало статью, где говорилось об участившихся попытках Вашингтона внедрить в энергосистему России вредоносные программы. С их помощью якобы можно отключить некоторые элементы системы и собрать о ней информацию. В Пентагоне от комментариев отказались, сообщает РИА Новости.