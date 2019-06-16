Кризис власти в Молдавии преодолен. Об этом заявил президент страны Игорь Додон. Конституционный суд в субботу, 15 июня, отменил все свои недавние решения, которые привели фактически к двоевластию. Хватило суду всего-то пяти минут. Премьер Молдавии Майя Санду уже потребовала его отставки.

Кризис власти в Молдавии преодолен. Об этом заявил президент страны Игорь Додон. Конституционный суд в субботу, 15 июня, отменил все свои недавние решения, которые привели фактически к двоевластию. Хватило суду всего-то пяти минут. Премьер Молдавии Майя Санду уже потребовала его отставки. В российском МИД поддержали мирное разрешение кризиса, и сообщили: Москва готова выстраивать конструктивные отношения с Молдавией и ждет аналогичного подхода от нового правительства.Эти тугие двери в здание правительства новому кабмину открылись не сразу. Но главное — полицейское оцепление снято, кабинеты свободны. Можно работать. Все министры в сборе."Нам удалось свергнуть олигархию в Молдавии. Мы за это боролись, но мы бы не смогли сделать это без массовой поддержки граждан. Отдельное спасибо внешним партнерам, которые сыграли решающую роль, чтобы заставить незаконное правительство уйти и не допустить дестабилизации ситуации", — говорит премьер-министр республики Майя Санду.Несмотря на субботу, у нового правительства аврал. Уже в этот день министров представят коллективам и начнется ревизия. Предстоит полностью проверить дела всех ведомств. За недели блокады из государственных зданий выносили все ценное, в первую очередь документы.Но доходило и до смешного: отставленные чиновники прихватили даже мебель. Уж ни кресло ли это бывшего премьер-министра?Впрочем, стулья — это меньшее, что потеряла страна за эти дни. Во время кризиса сторонники режима олигарха Плахотнюка активно выводили деньги. А теперь вот и сами исчезли.Глава МВД Андрей Нэстасе отказался предоставить информацию о Владимире Плахотнюке, сославшись на интересы следствия, но подтвердил, что уголовные дела в отношении олигарха и его сторонников обязательно будут.В аэропорту Кишинева самолеты взлетают один за другим. Молдавские чиновники, верные прежнему правительству, бегут из страны.Вечером в минувшую пятницу, 14 июня, три частных борта умчали своих пассажиров подальше от проблем. Бизнес-джеты направились в сторону Москвы, Одессы и Лондона. Кроме того, сразу пять чартерных рейсов улетели в Стамбул.По словам министра внутренних дел Молдавии, семья политика и бизнесмена Илана Шора улетела в Москву.Илан Шор — один из ближайших соратников Владимира Плахотнюка. Его тоже подозревают в причастности к скандалу с выводом из банков миллиарда евро. Это дело тоже обещают довести до суда."Всех, кто замешан в этом деле, найдем, и все предстанут перед правосудием", — заверяет депутат от Партии социалистов в парламенте Молдавии Гайк Вартанян.Депутаты тоже готовы к работе. В понедельник начнутся, 17 июня, заседания в парламенте. Ждут и коллег-демократов, которые теперь стали официальной оппозицией. Список законопроектов гигантский — три года, все они лежали "в столе"."За последние три года Молдавия превратилась в частную корпорацию под руководством одного человека, и все, что происходило, это происходило в интересах одного человека. Основная проблема, которую мы определили, это то, что в Молдавии нет правового государства, а без этого мы не можем говорить о развитии, но мы все процессы будем делать", — заявляет депутат от блока ACUM Владимир Боля.Словом, чтобы очистить страну от наследия олигархов, придется бок о бок потрудиться и депутатам, и новому правительству. Процесс будет сложным, начнут с понедельника.Последнее решение, которое приняло в субботу правительство: не проводить митинг. После трех тяжелых и напряженных месяцев борьбы, отдых нужен всем сторонам.