В украинском Бердичеве прямо во время заседания горсовета предприниматель облил себя бензином и поджег. Решился он такой отчаянный шаг в знак протеста: по его мнению, городская власть различными способами препятствует его бизнесу.

В украинском Бердичеве прямо во время заседания горсовета предприниматель облил себя бензином и поджег. Решился он такой отчаянный шаг в знак протеста: по его мнению, городская власть различными способами препятствует его бизнесу.Предприниматель выжил, но был госпитализирован в отделение интенсивной терапии, передает телеканал "Россия 24". Кроме него, с ожогами в больницу забрали еще и местного депутата — он пытался потушить пламя.