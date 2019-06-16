Пропагандистской уловкой по подготовке американской ядерной программы назвал постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов информационные вбросы со стороны США.

Пропагандистской уловкой по подготовке американской ядерной программы назвал постпред РФ при международных организациях Михаил Ульянов информационные вбросы со стороны США. Свою точку зрения он высказал в Twitter.Ранее было опубликовано заявление США о нарушении Россией моратория на ядерные испытания. Разведывательное управление Минобороны США в четверг обвинило Россию в проведении "тайных ядерных испытаний", которые ведомство оценило как "крайне небольшой мощности". Заявление было сделано после встречи замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в Праге.При этом детали испытаний не приводятся, источники информации тоже не называются.В мае глава ведомства Роберт Эшли допустил, что Россия не придерживается "моратория на ядерные испытания в той форме, которая подразумевала бы полный запрет на такие испытания". Позднее под давлением прессы Эшли изменил формулировки и заявил, что Россия всего лишь "располагает таким потенциалом". Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти утверждения "бредовыми домыслами".