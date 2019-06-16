Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного режиссера Франко Дзеффирелли. Он умер в субботу, 15 июня, в Риме в возрасте 96 лет.

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин от имени ГАБТ выразил искренние соболезнования в связи с кончиной итальянского оперного и кинорежиссера Франко Дзеффирелли. Он умер в субботу, 15 июня, в Риме в возрасте 96 лет.Урин назвал Дзеффирелли выдающейся личностью и замечательным режиссером и напомнил, что он поставил спектакли в лучших театрах мира: Ла Скала (Милан), Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Венской и Римской операх. Спектакли в постановке итальянца идут в этих театрах десятилетиями."Я недавно был в Вене и видел "Богему" в постановке Дзеффирелли. Она идет то ли 30, то ли 40 лет, но спектакль до сих пор абсолютно живой и волнует зрителей", — отметил Урин, слова которого цитирует ТАСС.По его мнению, Дзеффирелли был одним из немногих режиссеров, умеющих раскрыть историю через актерский талант. Урин заявил, что режиссер был не только красив внешне, у него была внутренняя красота, кроме того, он потрясающе соединял в себе две профессии: оперного театрального режиссера и кинорежиссера.Гендиректор Большого театра сообщил, что один из ближайших знаковых оперных спектаклей театра будет посвящен памяти гениального мастера.Франко Дзеффирелли будет похоронен в родной Флоренции после прощания на Капитолийском холме в Риме.