Президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое неожиданное заявление сделал государственный деятель Виктор Медведчук.

Президент России Владимир Путин с уважением относится к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Такое неожиданное заявление сделал государственный деятель Виктор Медведчук.В эфире ток-шоу "Противостояние" лидер общественного движения "Украинский выбор" отметил, что на последнем заседании Владимир Путин с уважением говорил об украинском президенте. По мнению эксперта, это связано с тем, что за Владимира Зеленского отдали свой голос большинство граждан Украины.Материал дополняется.